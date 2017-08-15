أفادت وسائل إعلام إيرانية, أن مدينة قم جنوب طهران ستشيع الاربعاء، 5 عناصر من "لواء فاطميون" التابع للحرس الثوري الإيراني كانوا قد لقوا حتفهم في سوريا.

وذكرت وكالة فارس الايرانية أن "القتلى الخمسة هم من المدافعين عن مرقد السيدة زينب"، مشيرة إلى انه "سيتم دفنهم في مقابر الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت".

وتتحدث وسائل الاعلام الايرانية باستمرار عن سقوط مقاتلين في سوريا والعراق تقول إنهم "متطوعون" للدفاع عن المراقد الشيعية في البلدين.

ويتواجد مقاتلون أجانب، يقاتلون إلى جانب طرفي الصراع، في سوريا، حيث تضم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة بالإضافة لفصائل أخرى كـ "أحرار الشام"، عناصر أجنبية، بعضها متطرف، فيما يقاتل إلى جانب الجيش النظامي مقاتلين من "حزب الله" اللبناني وميليشيات عراقية وأفغانية أشهرها "لواء أبو الفضل العباس".