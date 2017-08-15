وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على منح تعويض عمل بنسبة 75 % للمعالجين الفيزيائيين, وذلك بسبب تزايد الحاجة الى هذه المهنة بالظروف التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات.











وبرر المجلس رفع نسبة تعويض العمل بهدف تشجيع هذه المهنة, حيث يحتاج الالاف من المصابين الى علاج فيزيائي.





يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اصدر في ايار الماضي قراراً “بمنح الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية، اختصاصيي التخدير الذين يمارسون عمل التخدير في الهيئات والمشافي العامة، مكافأة شهرية حدها الأقصى 100 ألف ليرة”, فيما منح فنيو التخدير مكافاة حددت بـ 25 الف ليرة.







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