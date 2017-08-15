"اسود الشرقية" يقول انه اسقط طائرة حربية في ريف السويداء الشرقي الاخبار المحلية شارك

سقطت طائرة حربية يوم الثلاثاء في ريف السويداء الشرقي, حيث تبنى "جيش اسود الشرقية" اسقاط الطائرة, فيما قال مصدر عسكري ان التحقيق جار لمعرفة الاسباب.













وقال المتحدث باسم جماعة جيش أسود الشرقية سعد الحاج لرويترز إنه "تم اسقاط طائرة عسكرية سورية بمضادات الطيران في وادي محمود في ريف السويداء الشرقي وإن حطامها سقط في المنطقة", مضيفا أنه "يعتقد أن الطيار قفز بالمظلة وإن البحث جار للعثور عليه".



من جانبه, قال مصدر عسكري لسانا يوم الثلاثاء ان طائرة حربية سقطت في ريف السويداء الشرقي والتحقيق جار لمعرفة الاسباب.





وكان جيش اسود الشرقية اعلن اوائل حزيران الماضي عن اسقاط طائرة سورية بالمضادات الارضية بمنطقة تل دكوة شرقي العاصمة دمشق ب 60 كم.





يشار الى ان اسقاط الطائرة ياتي تقدم الجيش النظامي إلى جانب فصائل مدعومة من إيران من بسط السيطرة على نقاط تفتيش ومواقع حدودية مع الاردن في الايام الاخيرة.







سيريانيوز

2017-08-15 21:24:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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