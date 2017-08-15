ضحايا بسقوط قذائف على حي الاكرمية بحلب الاخبار المحلية شارك

سقط 4 قتلى واصيب 17 شخص اخرون، جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الاكرمية في مدينة حلب.













وافاد مراسل سانا نقلا عن مصدر طبي في حلب " بان المشافي في مدينة حلب استقبلت جثامين 4 شهداء بينهم طفلة نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف على حي الأكرمية إضافة إلى إسعاف17 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة الاعتداء".



واضاف المراسل إلى أن" الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم وفي البنى التحتية."



وسقط في تموز الماضي، ستة قتلى وعشرة جرحى جراء سقوط قذيفة صاروخية على حافلة نقل ركاب في حي حلب الجديدة بمدينة حلب.



وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.







سيريانيوز

2017-08-15 21:55:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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