ماكرون واردوغان يبحثان سبل ايجاد حل سياسي للازمة السورية الاخبار المحلية شارك

بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء عبر الهاتف، الوضع في سوريا.









وقال قصر الأليزيه، في بيان له، أن الرئيس الفرنسي جدد لأردوغان "رغبته في مواصلة حوار وثيق جدا مع تركيا حول القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والبحث عن سبل حل سياسي شامل، من أجل بسط السلام والاستقرار والوحدة" في سوريا.



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، مشيرا الى ان اولويات بلاده هي حرب شاملة ضد الجماعات الارهابية.



وحددت فرنسا أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف النار في سوريا, وهزيمة (داعش) والتفاوض مع الاطراف السورية , كما اعتبرت ان رحيل الاسد ليس شرطا مسبقا, فيما اعلن اردوغان مرارا انه لا حل للازمة في سورية والاسد في السلطة.







سيريانيوز

2017-08-15 18:49:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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