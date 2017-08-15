ألقت الشرطة التركية القبض على احد المشتبهين بتهمة القتل المتعمد لصحفيين سوريين اثنين أواخر تشرين الأول الماضي في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن مصادر امنية, لم تسمها قولها, ان " الشرطة التركية ألقت القبض على معاذ الحسين بعد رصده من خلال فحص أشرطة كاميرات المراقبة عند دخوله تركيا قبل ثلاثة أيام بطريقة غير شرعية".

وكان مجهولون اقدموا في تشرين الاول عام 2015 على قتل الصحفيين إبراهيم عبد القادر ، وفارس حمادي ذبحاَ بالسكين في منطقة "خليلية" بمدينة شانلي اورفة.

وبحسب الوكالة التركية, فقد تبين أن معاذ هو أحد المتورطين في قتل الصحفيين، وأنه فرّ الى سوريا عقب الحادث.

ولجأ عبدالقادر وحمادي إلى تركيا منذ سنتين من مدينة الرقة , و أستقرا في مدينة شانلي أروفة، وبدأ يصدران صحيفة أسبوعية باللغة العربية باسم "عين الوطن"، مناهضة لتنظيم "داعش" ..

وأمرت محكمة تركية بأعتقال الحسين بتهمة "القتل العمد"، في حين ماتزال الشرطة تبحث عن متورطين آخرين في القضية نفسها.