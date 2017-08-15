أعلنت وزارة الدفاع العراقية, يوم الثلاثاء, بدء هجومها لاستعادة مدينة تلعفر.من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) .

ونقلت وسائل اعلام عن متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد الخضري قوله ان " العراق بدأ قصفا جويا لمدينة تلعفر التي تخضع لسيطرة "داعش".

وأضافت أن "الهجوم البري لانتزاع السيطرة على المدينة سيبدأ عند الانتهاء من الحملة الجوية".

واشار المتحدث العراقي الى ان "القوات العسكرية جاهزة باتجاه تحرير قضاء الحويجة، حيث تمركزت القوات العراقية في مواقعها وفق الخطة المرسومة لتحرير كافة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة "داعش".

وسبق ان اعلنت الحكومة العراقية ان مدينة تلعفر, والتي تقع غرب مدينة الموصل, ستكون الهدف المقبل في الحرب على التنظيم الذي اجتاح مناطق واسعة في سوريا والعراق عام 2014.

ويأتي بدء الهجوم على تلعفر عقب اكثر من شهر تحرير مدينة الموصل بشكل كامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم (داعش), بعد نحو 3 سنوات من سيطرة الاخير عليها.