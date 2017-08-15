كشفت الشركة السورية للاتصالات عن اتخاذ خطوات وإجراءات لتحسين جودة الانترنت والاتصالات الأرضية و الخليوية في المحافظات.

ونقلت صحيفة (تشرين) المحلية عن مصادر خاصة لدى الشركة السورية للاتصالات ان الاجراءات المتخذة لزيادة فاعلية شبكة الاتصالات وتحسين جودة ونوعية الخدمات سواء لجهة الاتصالات الأرضية أم الخليوية وشبكة الانترنت أيضاً تتضمن تأهيل الشبكة وتوسيعها بشكل يلبي حاجة المستهلكين وفق الامكانات المتاحة ".

وياتي ذلك في وقت قررت الشركة السورية للاتصالات اطلاق عروض ترويجية تشمل جملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات الانترنت, خلال معرض دمشق الدولي.

واشارت المصادر الى ان هذه الاجراءات تاتي "رغم الظروف التي تعانيها الشركة في نقص الكوادر والخبرات وتدمير البنى التحتية لها في العديد من المناطق نتيجة تعرضها للتخريب والتدمير ".

يذكر أن شبكة الانترنت تعاني في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات.