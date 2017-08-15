وصف وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون،يوم الاثنين, حادثة مقتل عناصر من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" جراء هجوم على مركز لهم بادلب منذ السبت الماضي, بأنها "مفزعة".

وقال جونسون, في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر"، "لقد هالني نبأ الاستهداف والقتل الشنيع لمتطوعي الخوذ البيضاء الأبطال".

واعتبر جونسون ان"مقتلهم خسارة كبيرة لأسرهم ولسوريا وللعالم".

وجاء ذلك عقب تنديد وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، بحادثة هجوم استهدفت مركزاً للدفاع المدني في محافظة إدلب، أدت لمقتل 7 عناصر منهم.

وكانت منظمة الدفاع المدني، قالت يوم السبت إن 7 من عناصرها قتلوا، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون تسللوا إلى أحد المراكز في مدينة سرمين بإدلب.

يشار إلى أن "الخوذ البيضاء" بدأت العمل في العام 2013. ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ العام 2014 باسم "الخوذ البيضاء" نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم.