خلال زيارة مفاجئة..خميس يعفي مدير مطار دمشق الدولي الاخبار المحلية شارك

أعفى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, يوم الاثنين, مدير مطار دمشق الدولي باسل معدنلي من منصبه, خلال زيارة مفاجئة للمعرض.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان خميس "اعفى مدير مطار دمشق الدولي باسل معدنلي, كما وجه بإنهاء عقود استثمار الشركة الخاصة التي تقدم الخدمات في المطار". وجاء الاعفاء بناء شكوى قدمتها إحدى القادمات في المطار , بحسب الوكالة. ولم يتم التطرق الى تفاصيل اضافية حول طبيعية الشكوى. وزار خميس الاثنين مطار دمشق الدولي للاطلاع على التحضيرات الجارية فيه والخدمات التي يقدمها خلال فترة المعرض. و من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة ال 59 من معرض دمشق الدولي في الـ 17 من آب الجاري، وتستمر حتى ال 26 منه، وذلك بعد غياب دام خمس سنوات. سيريانيوز

2017-08-15 00:40:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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