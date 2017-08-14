أعلن "الحشد الشعبي" في العراق, يوم الاثنين, ان قتال عناصره في سوريا منذ 6 سنوات ادى الى منع سقوط النظام السوري بيد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وسائل اعلام عن المسؤول الإعلامي في "الحشد الشعبي" بالعراق، أحمد الأسدي، قوله في مؤتمر صحفي, عقده في العاصمة العراقية بغداد, ان "فصائل الحشد الشعبي التي تقاتل في الأراضي السورية منذ 6 سنوات تؤدي دورًا كبيرًا في منع الإرهاب من الوصول إلى العراق".

وأضاف "لولا هذه الفصائل ووجودها وقتالها، لرأينا ربما النظام السوري سقط بيد العصابات الإرهابية، ولربما تغيرت الخارطة بما فيها خارطة الشرق الأوسط".

وتقاتل الحركة في صفوف الجيش النظامي المدعوم من "حزب الله" اللبناني وقوى إيرانية وأطراف أخرى في مواجهة الفصائل المعارضة.

وتتولى قوات "الحشد الشعبي" , بعد وصولها إلى الحدود المشتركة بين سوريا والعراق, مهمة الحفاظ على أجزاء من الشريط الحدودي بين البلدين بالتنسيق مع الجيش السوري.