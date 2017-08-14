السوري مجد الدين غزال يحرز برونزية الوثب العالي ببطولة العالم في لندن اخبار الرياضة شارك

أحرز لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال الميدالية البرونزية لمنافسات الوثب العالي في بطولة العالم المقامة في العاصمة البريطانية لندن.

وحقق غزال المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد أن وثب لارتفاع 229 سم بينما ذهب المركز الأول للاعب القطري معتز عيسى برشم برقم قدره 235 سم والثاني للاعب الروسي دانيل ليسينكو برقم قدره 232 سم.



وهذه الميدالية هي الثامنة للاعب منتخبنا خلال هذا العام بعد ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي في أذربيجان وذهبيتي لقاءي سلسلة الجائزة الكبرى الآسيوية في الصين وفضية اللقاء الدولي في سلوفاكيا وثلاث برونزيات في الدوري الماسي لألعاب القوى بفرنسا وفي بطولة التحدي العالمي في التشيك وفي بطولة آسيا بالهند. سيريانيوز 2017-08-14 15:06:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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