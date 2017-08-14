تأهل منتخب سورية لكرة السلة إلى الدور الثاني من بطولة آسيا المقامة في لبنان بمشاركة 16 منتخبا بعد فوزه على نظيره الهندي بنتيجة 87-78 نقطة في ختام منافسات الدور الأول.

وسيواجه منتخبنا في الدور القادم نظيره الصيني حامل اللقب.



وكان منتخبنا استهل مشاركته في البطولة بالخسارة أمام نظيره الأردني بفارق نقطتين 66-68 ثم خسر مباراته الثانية أمام المنتخب الإيراني 63-87 نقطة ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف منتخبي إيران والأردن ويضمن بلوغ الدور الثاني حيث ينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى هذا الدور.



وكاد المنتخب العراقي أن يحقق مفاجأة كبيرة أمام الصين حاملة اللقب، لكنه خسر في الثواني الأخيرة بفارق نقطة 60-61، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية .



وكانت الأفضلية في المباراة للمنتخب العراقي الذي تمكن من توسيع الفارق في بعض المراحل إلى عشر نقاط، وتميز أداء لاعبيه بالتوازن بين الدفاع والهجوم، مع تألق المجنس الأميركي الأصل كيفن غالاواي (9 نقاط و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة) وعمر العزاوي (22 نقطة) ومحمد الخفاجي (11 نقطة).



إلا أنّ الخبرة كانت حاسمة في الربع الأخير، حيث تمكن المنتخب الصيني من الحفاظ على توازنه على رغم ضعفه في التسديدات من خارج القوس (2 من أصل 18).



وفي بقية المجموعات تأهلت منتخبات الفلبين والصين والعراق عن المجموعة الثانية وكوريا الجنوبية ولبنان ونيوزيلاندا عن الثالثة وأستراليا واليابان وتايوان عن الرابعة.