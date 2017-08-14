أكد حكم لقاء كلاسيكو كامب نو في تقريره أنه تم دفعه قليلا من قبل المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو كنوع من الاعتراض بسبب تلقيه البطاقة الحمراء.

وأصبح من المؤكد غياب صاروخ ماديرا عن لقاء الأربعاء المقبل في سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية أمام برشلونة في إياب كأس السوبر الإسباني.



رونالدو لعب 24 دقيقة فقط في الكلاسكيو حيث شارك في الدقيقة 58 وترك الميدان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 82 من خلال طرد مثير للجدل.



وفقا لتقارير صحفية إسبانية فأن لجنة العقوبات في الإتحاد الإسباني لكرة القدم من المنتظر أن تصدر قرارها الخاص برونالدو قبل لقاء برنابيو يوم الأربعاء المقبل على الرغم أنه من المؤكد غياب النجم البرتغالي عن المباراة.



ووفقا للمادة رقم 96 في قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم فأن أي لاعب يعترض بشكل غير لائق على الحكم فأنه يهدد بالايقاف لفترة تتراوح بين 4 إلى 12 لقاء وفقا لما يراه مسئولو لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني.



وتتوقع شبكة "دونبالون" الإسبانية أن تكون عقوبة الدون هي الايقاف عن اللعب لخسمة أو ستة مباريات بداية من كأس السوبر الإسباني وكذلك في الليغا الإسبانية.