سقط ضحايا, يوم الاثنين, بعد تعرضهم لاطلاق نار في القنيطرة وريف السويداء الغربي.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان مدنيا لقي مصرعه واصيب اخر جراء إطلاق مجموعة مسلحة النار عليهم على طريق السويداء - الثعلة بريف السويداء الغربي

وفي السياق ذانه, اشارت المصادر الى اصابة مواطن لدى مراجعته فرع الهجرة و الجوازات بالحي الخدمي بمدينة البعث بعد قنصه من المجموعات المسلحة المتمركزة في الحميدية

وتعرض مدنيون في الاونة الاخيرة لحوادث قنص واطلاق نار في عدة مناطق سورية اسفرت عن مقتل واصابة العديد منهم.