ألقت قوات حرس الحدود التركية القبض, يوم الاثنين, على 14 سورياَ دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.

واشارت وكالة انباء (الاناضول) الى ان "عناصر الكتيبة الثالثة في حرس الحدود بمنطقة "كواججي" اعتقلت 14 شخصًا، تبين أنهم يحملون الجنسية السورية".

ودخل السوريون الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، حيث قامت عناصر قوات الحرس بالقاء القبض عليهم, قبل أن يتم ترحيلهم خارج الحدود, بحسب الوكالة.

وجاءت الحادثة بعد انتشار مقطع فيديو اواخر تموز الماضي يظهر جنود اتراك يضربون 4 سوريين ضبطوا في موقع "سفرلي- سيوري" بولاية هطاي (جنوب) خلال محاولتهم التسلل إلى تركيا, ماحدا بالقضاء التركي الى اصدار حكم بالسجن على 3 من هؤلاء الجنود على خلفية هذه الاساءة.

وأغلقت تركيا جميع معابرها البرية الرسمية مع سوريا، وشددت الحراسة وقامت ببناء جدار عازل في بعض الأماكن, كما أعلنت فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك "للحد من الهجرة غير الشرعية" إلى الدول الأوروبية.