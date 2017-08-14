كشف وزير الصناعة أحمد الحمو يوم الاثنين، أن إجمالي أضرار وخسائر القطاع الصناعي العام والخاص تجاوز تريليوني ليرة.

واشار الحمو حسب صحيفة (الوطن) المحلية، الى ان "خسارة القطاع العام بلغت ترليون ليرة ومثله للخاص,أي أن إجمالي الأضرار والخسائر تجاوزت تريليوني ليرة".

وكانت وزارة الصناعة أوضحت مطلع العام الجاري، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة، بلغت أكثر من 905 مليارات ليرة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية.

ووافقت لجنة "إعادة الاعمار" في آذار الماضي، على منح وزارة الصناعة مبلغ قدره 700 مليون ليرة , من اصل 4 مليارات ليرة , لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من "الاعتداءات" على مستوى المحافظات.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.

سيريانيوز