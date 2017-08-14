أعلنت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين، عن عروض ترويجية تشمل جملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات الانترنت، إضافة إلى إطلاق عدة خدمات متقدمة وجديدة تستهدف عدة شرائح خلال معرض دمشق الدولي.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة (سانا) أن "هناك عرضين الأول يحصل من خلاله المشتركون الجدد بسرعة 1 أو 2 ميغا على حسم 50 %من أجر الاشتراك الشهري لخدمات الانترنت للدورة الهاتفية السادسة ".

أما الثاني, "فيمنح المشتركون الحاليون بالسرعات المخفضة حسما بحدود 35 % من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة لمدة شهرين متواصلين تشرين الثاني وكانون الأول وذلك عند رفع السرعة من 256 ك ب إلى 512 ك ب ومن 256 أو 512 ك ب إلى 1 ميغا ومن 256 أو 512 ك ب و1 ميغا إلى 2 ميغا."

ونوهت الشركة أن "التوفير سيكون من 1000 إلى 2200 ليرة سورية وفق السرعة، مبينة أن فترة الاشتراك بالعروض تمتد من 13 آب حتى 14 أيلول".

يذكر أن السورية للاتصالات أعلنت عن إطلاق عدة عروض ترويجية خلال شهري آذار وأيار الماضيين متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية.

فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، أكدت الشركة أن فعاليات المعرض ستكون منصة لإطلاق خدمات متقدمة وجديدة إضافة إلى العروض الترويجية وخاصة للشركات والفعاليات الاقتصادية وأخرى تلبي احتياجات معظم شرائح المجتمع وتوزيع هدايا.

و من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة ال 59 من معرض دمشق الدولي في الـ 17 من آب الجاري، وتستمر حتى ال 26 منه، وذلك بعد غياب دام خمس سنوات.

سيريانيوز