اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الايراني حسن روحاني, يوم الاثنين, في اتصال هاتفي, على مواصلة التنسيق لتسوية الأزمة السورية.

وأشار المكتب الصحفي للرئاسة الروسية في بيان, نشرته وسائل إعلام روسية, الى ان الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الإيراني, وتم التأكيد على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة السورية

وسبق ان اجرى الرئيسان عدة مكالمات هاتفية تم من خلالها بحث عدة قضايا لاسيما الملف السوري, كما شددا على زيادة العمل المشترك لحل الصراع بسوريا, ومواصلة العمل لضمان التسوية في البلاد.

وتعتبر كل من روسيا وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران الجيش السوري في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام ، في حين تقود روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015 وتنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيمات إرهابية، ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي.