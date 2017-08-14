واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, عملياته العسكرية في جوبر وعين ترما, وسط معارك, بالتزامن مع استهداف منطقة دويلعا بدمشق بقذائف صاروخية..

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان اشتباكات عنيفة دارت بين فصائل المعارضة المسلحة والقوات النظامية على محور حي جوبر الواصل ببلدة عين ترما

واشارت المصادر الى ان القوات النظامية استهدفت بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية.

ولفتت المصادر الى ان مسلحي المعارضة تصدوا لمحاولة قوات النظامي التقدم على جبهة عارفة في حي جوبر بدمشق

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة عن اندلاع معارك بالأسلحة الخفيفة والرشاشة بين الجيش النظامي و " جبهة النصرة" على محور عين ترما - جوبر , وسط استهداف صاروخي شنه الجيش على تحركات المسلحين .

واشارت المصادر الى ان الجيش النظامي استهدف موقعاً لمسلحي " النصرة" في جوبر وعين ترما .

وجاء ذلك في وقت تم استهداف منطقة دويلعا شرق دمشق ب 3 قذائف صاروخية , دون وورد انباء عن سقوط ضحايا.

وازدادات حدة عمليات قصف الجيش النظامي في الايام الاخيرة على جوبر وعين ترما, في اطار حملة عسكرية بدأها في حزيران الماضي.

ويخضع حي جوبر في شمال شرق دمشق وبلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة مثل "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", "جبهة النصرة" طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ ستة أعوام.