قالت مصادر معارضة، يوم الاثنين، إنه تم التوصل مع الجانب الروسي على اتفاق جديد حول تطبيق خفض التوتر في شمال حمص.

وقالت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان "لجنة التفاوض المُخولة شمال حمص، اجتمعت مع القوات الروسية على أطراف الدارة الكبيرة المنطقة المحايدة".

وتم الاتفاق بين الطرفين على "بدء صياغة مشروع اتفاق جديد، ومناقشته مع الوفد الروسي في الجلسات القادمة، والالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بكامل الريف المحرر".

وكانت أوساط المعارضة تناقلت مؤخراً أن موسكو وافقت على إسقاط اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه في القاهرة في الثالث من اب الجاري بخصوص ريف حمص الشمالي، وصياغة مشروع اتفاق آخر يقوم على شروط جديدة للهدنة، تلغي كل أدوار الوسطاء في الخارج، وتدفع بملف المعتقلين إلى الواجهة.

كما جاء في بنود البيان "تسهيل دخول قوافل الإغاثة الأممية من قبل الطرف الروسي، والتأكيد على الإفراج عن جميع المعتقلين"، مشيرين إلى أنه من أولويات بنود الاتفاق.

وكانت المنطقة دخلت ضمن إطار خفض التصعيد في الثالث من الشهر الجاري، بعد اتفاق سابق أُبرم بين القوات الروسية وممثلين عن المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث شمل الاتفاق المناطق من دير فول حتى طلّف شمال حمص، متضمنًا الحولة والرستن وتلبيسة. كما يتضمن نشر قوات روسية في معبرين وثلاث نقاط رصد على طول خط التماس، مهمتها الفصل بين الجيش وفصائل المعارضة.

سيريانيوز