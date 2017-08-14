نددت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، بحادثة هجوم استهدفت مركزاً للدفاع المدني في محافظة إدلب، أدت لمقتل 7 عناصر منهم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن الولايات المتحدة "روعت" لمقتل 7 عناصر من "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني السوري، برصاص مجهولين تسللوا إلى أحد مراكزهم في شمال غرب سوريا.

وأضافت نويرت "نشعر بالحزن والرعب لسماعنا عن عمليات القتل الوحشية ضد 7 سوريين أعضاء بالدفاع المدني، والمعروفين على نطاق واسع باسم الخوذ البيضاء".

ولفتت المتحدثة الى ان "هذه الأعمال الجبانة التي ارتكبها مجرمون ملثمون، أودت بحياة متطوعين عملوا بلا كلل (...) لإنقاذ الأرواح في بيئات خطرة للغاية".

وكانت منظمة الدفاع المدني، قالت يوم السبت إن 7 من عناصرها قتلوا، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون تسللوا إلى أحد المراكز في مدينة سرمين بإدلب.

يشار إلى أن "الخوذ البيضاء" بدأت العمل في العام 2013. ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ العام 2014 باسم "الخوذ البيضاء" نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم.

سيريانيوز