ريال مدريد يسقط برشلونة على ملعبه بثلاثية ويقترب من إحراز السوبر الإسبانية اخبار الرياضة شارك

ضرب ريال مدريد بقوة في ذهاب كأس السوبر الإسبانية بفوزه على غريمه برشلونة 3-1 على أرض ملعبه كامب نو رغم تعرض نجمه كريستيانو رونالدو للطرد .

وسجل للفريق الملكي مدافع برشلونة جيرار بيكيه خطأً في مرمى فريقه 50، لكن ميسي عدّل النتيجة من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 77.



وبعد دخول النجم كريستيانو رونالدو بنحو 20 دقيقة نجح البرتغالي الفذ بتسجيل هدف مميز جداً في الدقيقة 80 تلقى على إثره إنذاراً لنزع الفانيلة.



وبعد دقيقتين فقط طرد حكم المباراة رونالدو بسب نيله الإنذار الثاني.



وبدلاً من استغلال برشلونة للنقص العددي، أضاف البديل المدريدي الآخر أسينسيو هدفاً مماثلاً لهدف رونالدو في الجمال 90 معلناً اقتراب الفريق الملكي بشكل كبير من لقب السوبر المحلية بعد تتويجه بلقب السوبر الأوروبية.



ويلتقي الفريقان مجدداً في الإياب على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء القادم. سيريانيوز 2017-08-14 07:26:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق