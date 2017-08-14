فاجئ الألماني الشاب ألكسندر زفيريف السويسري روجيه فيدرر، بالتغلب عليه 6-3 و6-4 في نهائي دورة مونتريال الكندية، سادس دورات الماسترز للألف نقطة.

وأحرز زفيريف (20 عاماً) بذلك لقبه الخامس في 2017 ليتساوى مع فيدرر الذي كان يبحث عن لقبه الثالث في دورات الماسترز في 2017.



وأثبت الألماني، الذي وصل إلى مونتريال منتشيًا بفوزه ببطولة واشنطن، أنَّه جاهز ليكون ندًا لفيدرر وضغط بقوة على المصنف الثاني منذ البداية.



كان زفيريف مستعدًا وشرسًا حتى يستطيع الاعتماد على ضرباته القوية، وحصد نقاطًا مباشرة بضربات أمامية وخلفية ليكسر إرسال منافسه ويتقدم (3-1).



وتقدَّم زفيريف بعد ذلك (4-1)، قبل أن يُنهي المجموعة الأولى في 30 دقيقة.



وبدأ فيدرر في استعادة إيقاعه في بداية المجموعة الثانية، لكنه بدا فجأة بلا حلول فكسر زفيريف إرساله في الشوط السابع ليتقدم (4-3)، ثم تماسك ليحقق فوزًا مفاجئًا في 68 دقيقة.



وهذا خامس فوز لزفيريف في 6 مباريات نهائية هذا العام، وجاءت هزيمته الوحيدة على يد فيدرر في هاله.



وثأر زفيريف من فيدرر الذي كان قد كبده خسارته الوحيدة هذه السنة، وذلك في نهائي دورة هاله الألمانية في حزيران.