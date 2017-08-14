أظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمحات فنية رائعة، وقاد باريس سان جيرمان للفوز على جانجون (3-0) الأحد، على ملعب رودورو، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقدَّم نيمار، مباراة رائعة في أول ظهور له مع الفريق الباريسي، وسجَّل هدفًا بالدقيقة (82)، بعدما تسبَّب في الهدف الأول الذي سجَّله جوردان إيكوكو بالخطأ في مرماه، وصنع الثاني لإدينسون كافاني (62).



وانضم باريس سان جيرمان للفرق التي حققت فوزين، وهي ليون، وموناكو، ومارسيليا، وسانت إيتيان، فيما توقف رصيد جانجون عند 3 نقاط، من الفوز في الجولة الأولى على ميتز (3-1).