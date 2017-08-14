لاتسيو يخطف لقب السوبر الايطالي بهدف قاتل على حساب يوفنتوس اخبار الرياضة شارك

توج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي بعد فوزه الصعب على حساب يوفنتوس بنتيجة 3-2 الأحد على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة روما.

وتقدم نادي العاصمة بهدفين عن طريق تشيرو إيموبيلي عبر ركلة جزء في الدقيقة 31 وكرة رأسية في الدقيقة 52، قبل أن يعيد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه إلى المباراة عبر ركلة حرة في الدقيقة 85 وضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



إلا أن لاتسيو كانت له الكلمة الأخيرة في المباراة، بهدف للبديل أليساندرو مورجيا الذي حول تمريرة عرضية من البديل أيضاً البلجيكي جوردان لوكاكو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع. سيريانيوز 2017-08-14 00:23:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق