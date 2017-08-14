مانشستر يونايتد يسحق وست هام برباعية في أولى مبارياته بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

لم يعط مانشستر يونايتد فرصة لضيفه وست هام لالتقاط الأنفاس وانتصر عليه 4-1 في أولى مراحل الدوري الممتاز.

وتناوب كلّ من الوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي مارسيال والأرميني مخيتاريان على نجومية المباراة التي وجّه من خلالها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه على لقب الدوري.



وسجّل لوكاكو لأصحاب الأرض الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد مستفيداً من تمريرة راشفورد (33) قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني مستثمراً تمريرة مخيتاريان المتقنة (52).



وعاد مخيتاريان لمواصلة هوايته بصناعة الأهداف عندما أرسل كرة للبديل مارسيال الذي دخل قبل 10 دقائق من نهاية المباراة واستثمرها بطريقة مميزة مسجلاً هدف مانشستر يونايتد الثالث (87).



ووقّع بوغبا على رباعية مانشستر يونايتد بتسديدة من خارج المنطقة عقب استلام كرة من مارسيال أيضاً (90).



وهذا أكبر انتصار في المرحلة الأولى الأمر الذي جعل مانشستر يونايتد متصدراً للسباق بفارق الأهداف عن منافسيه.



وشهدت نتائج الفرق المرشحة للفوز بلقب الدوري تناقضات كبيرة حين خسر حامل اللقب تشيلسي أمام ضيفه بيرنلي 3-2 وفاز وصيفه توتنهام على نيوكاسل 2-0 وانتصر مانشستر سيتي على برايتون 2-0 وتعادل ليفربول مع واتفورد 3-3، كما فاز أرسنال على ليستر سيتي 4-3. سيريانيوز 2017-08-14 00:14:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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