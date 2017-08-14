"هاتريك" الكولومبي فالكاو يقود موناكو حامل اللقب لفوز عريض أمام ديجون بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

ضرب موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي بقوة وفاز خارج أرضه على ديجون 4-1 في المرحلة الثانية من البطولة المحلية الأحد.

وقاد المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو فريقه موناكو لهذا النصر المؤزر بتسجيله الهاتريك.



وجاءت أهداف فالكاو في الدقائق 3 و37 و51، وأضاف البرازيلي جيمرسون ناسيمينتو الرابع في الدقيقة 25، في حين سجل ويسلي سعيد لديجون في الدقيقة 43.



وهو الهدف الرابع لفالكاو في مباراتين بعد ان افتتح رصيده في المباراة التي حقق فيها فريقه فوزاً صعباً على تولوز 3-2 الأسبوع الماضي.



وتغيرت صفوف فريق موناكو كثيراً عماً كانت عليه في الموسم الماضي الذي أحرز فيه اللقب للمرة الأولى منذ عام 2000، كما أنه وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ان يتوقف مشواره امام يوفنتوس الإيطالي.



وتخلى موناكو عن عناصر مؤثرة مثل البرتغالي برناردو سيلفا وبنجامان مندي وتييموي باكايوكو وقائده المغربي نبيل درار وفالير جرمان.



كما أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لم يشرك النجم الدولي الشاب كيليان مبابي الذي تتزايد الشائعات حول انتقاله إلى أحد الأندية البارزة منها ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جيرمان. سيريانيوز 2017-08-14 00:05:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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