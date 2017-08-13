أعلن عضو "الائتلاف الوطني" المعارض محمد بسام الملك، يوم الأحد، انسحابه من الائتلاف وعودته إلى "هيئة العمل الوطني الديمقراطي" للمعارضة الداخلية، الأمر الذي لاقى ترحيب الأخيرة.

ونشرت نائبة أمين سر هيئة العمل الوطني الديمقراطي ميس الكريدي، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا قالت إنه موقع بخط يد بسام الملك، وأكدت كريدي أن "عضو الائتلاف بسام الملك قرر العودة للعمل تحت سقف الوطن، وأن الهيئة تنتظر وصوله إلى دمشق".

وجاء في الورقة المكتوبة بخط يد الملك، "إلى أهلنا في سورية الحبيبة.. بعد سبع سنوات من إقامتي خارج القطر علمت حجم التآمر الخليجي والأمريكي والغربي والذي يهدف إلى تقسيم سورية وتدمير الجيش العربي السوري لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني، أعلن التزامي بوحدة سورية أرضا وشعبا وأرفض كل المشاريع التقسيمية من فيدرالية وإدارة ذاتية والتمسك بسيادة الدولة السورية على كامل الأرض السورية ودعم الجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية".

كما أعلن الملك انسحابه من الائتلاف والعودة للوطن والتزامه بالهيئة وبالبرنامج السياسي والنظام الداخلي.

ومحمد بسام الملك، تاجر الدمشقي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقا وممثل الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية في الهيئة العامة للائتلاف، الذي انضم له قبل سنوات وأعلن معارضته لنظام السورية.

سيريانيوز