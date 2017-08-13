أصيبت امرأة بجروح، يوم الأحد، نتيجة سقوط قذائف هاون في منطقة الرستن شمال مدينة حمص.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان المجموعات المسلحة في قرية العامرية بريف الرستن، استهدفت بعد ظهر اليوم منازل المواطنين في قرية عين الدنانير بقذائف الهاون ما تسبب بإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

وكان شخصاً قتل وأصيب شخصان بجروح، أول أمس، نتيجة استهداف قرية عين الدنانير بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وكانت روسيا والمعارضة المسلحة توصلت لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل حيز التنفيذ بداية اب الحالي.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز