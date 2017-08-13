كشفت "فيسبوك" عن منصة جديدة باسم Watch مازالت قيد الاختبار، يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية والحواسب المحمولة والثابتة وأجهزة التلفاز الذكية.

وبحسب androidcentral، فإن المنصة الجديدة ستسمح للمستخدمين بالدردشة والتواصل مع الأشخاص خلال حدث ما، والانضمام فيما بعد إلى أناس يحبون التسجيلات نفسها لتكوين مجموعات.

وتعتبر هذه المنصة إعلاناً رسمياً لدخول "فيسبوك" عالم الشاشة الصغيرة من خلال العروض الحصرية من إنتاجها، والمعادة لعدة برامج عالمية، وستكون المنصة متوفرة في بادئ الأمر لمجموعة محدودة في الولايات المتحدة.

وقال دانيال دانكر، مدير المنتجات لدى "فيسبوك"، في بيانٍ "أدركنا أن الناس يحبون اكتشاف تسجيلات فيديو بين الأخبار، ولكنهم يريدون أيضاً مكاناً مخصصاً يمكنهم فيه مشاهدة التسجيلات".

وستكون البرامج متاحة للمشاهدة من خلال الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر، الكمبيوترات المحمولة والتلفزيونات الذكية؛ لكن لم يحدد فيسبوك أي المنصات ستعمل حين إطلاق الخدمة. ويمكن لمستخدمي الخدمة الاشتراك بقنواتهم المفضلة مثل "يوتيوب".