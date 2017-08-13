أكد مطور نظام تشغيل "آي أو اس" الذي تعمل به أجهزة "آبل"، أن مستشعر "آيفون" القادم ثلاثي الأبعاد ستكون له وظيفة أخرى عدا فتح وإغلاق الهاتف عن طريق مسح الوجه.

ونشر مطور نظام iOS غويلهيرم رامبو على حسابه في "تويتر"، سطراً من كود مسرب من برمجيات رمجيات HomePod يؤكد أن المستشعر في "آيفون 8"، قادر على غلق صوت الإشعارات أو خفضها بمجرد النظر إلى الشاشة.

لكن ليس بالضرورة أن تكون الميزات التي تظهر في الأكواد تعمل على الهاتف، لكنها تشير إلى أن "آبل" جدية بهذا التوجه مستقبلياً.

سيريانيوز