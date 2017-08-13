حذر تقرير جديد أعدته شركة Avast لأمن المعلومات، من عدة تطبيقات تعتبر الأسوأ من ناحية تأثيرها على الهاتف، ومن ضمنها "فيسبوك" و"واتس اب".

وبحسب "اندبندت" التي نقلت التقرير، فإن هذه التطبيقات هي الأسوأ من ناحية استنزاف عمر بطارية الهاتف الذكي، وتأثيراً على الأداء العام ومساحة التخزين.

ويمكن تحسين عمر بطارية الهاتف، عبر حذف بعض التطبيقات غير الضرورية، ويمكن أيضاً الاستغناء عن تطبيق "مستندات غوغل" (Google Docs)، أحد أسوأ التطبيقات تأثيرا على أداء الهاتف، واستبداله بـ "مايكروسوفت وورد".

أولا: أسوأ 10 تطبيقات بما يخص استهلاك بطارية الهاتف، والتي تعمل تلقائيا عند تشغيله:

1- سامسونغ AllShare

2- Samsung Security Policy Updates

3- Beaming Service for Samsung

4- ChatON Voice & Video Chat

5- خرائط غوغل

6- واتس آب

7- فيسبوك

8- وي تشات

9- AppLock

10- DU Battery Saver

ثانيا: أسوأ 10 تطبيقات استنزافا لعمر البطارية، والتي يشغلها المستخدمون بأنفسهم:

1- Samsung WatchON

2- Samsung Video Editor

3- نيتفليكس

4-Spotify Music

5- سناب شات

6- Clean Master

7- LINE: Free Calls & Messages

8- Microsoft Outlook

9- BBC News

10- ES File Explorer File Manager

ثالثا: أسوأ 10 تطبيقات استهلاكا لمساحة التخزين على الهاتف:

1- فيسبوك

2- إنستغرام

3- Amazon Kindle

4- فيسبوك ماسنجر

5- CosmoSia

6- Google Quick Search Box

7- خرائط غوغل

8- غوغل كروم

9- Firefox Browser fast & private

10- Tango - Free Video Call & Chat

رابعا: أسوأ 10 تطبيقات تأثيرا على الأداء العام للهاتف الذكي:

1- Samsung AllShare

2- ChatON Voice & Video Chat

3- Samsung Push Service

4- Google TalkBack

5- Google Play Music

6- خرائط غوغل

7- Google Play Newsstand

8- غوغل بلس

9- ChatON

10- Google Hangouts