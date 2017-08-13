كشفت "غوغل" عن نيتها توفير غطاء حماية لتطبيق "جيميل" على هواتف "آيفون" للحد من الروابط الخبيثة.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن "غوغل" ستضيف طبقة الحماية خلال الأسبوعين القادمين، فعند الضغط على رابط غير آمن، سيقوم التطبيق بعرض تنبيه لتحذير المستخدم من عدم مصداقية الرابط مع عرضه للتأكد من أنه الموقع المطلوب.

وعند الضغط على زر متابعة Proceed، ستقوم "غوغل" بعرض صفحة أُخرى تشرح مخاطر زيارة المواقع التي تم تصنيفها على أنها غير آمنة، وهذه طبقة ثانية من الحماية.

ويأتي توجه "غوغل" هذا، بعد ازدياد هجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التي تدفع المستخدم لزيارة روابط خبيثة تؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة أو إلى خداعه وسرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصّة به.