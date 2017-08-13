زيارة وزير الصناعة اللبناني لدمشق لاتمثل الدولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انه لا يوجد تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري بخصوص المعركة ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على الحدود بين البلدين, متهماَ النظام السوري بدفع عناصر التنظيم نحو حدود لبنان.

وأفادت صحيفة (الحياة اللندنية) نقلا عن مصادر سياسية قولها ان الحريري اكد أن "ما سيقوم به الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك هو حماية الحدود اللبنانية من "داعش".

واشار الحريري الى ان الجيش اللبناني وحده بإمكانه حماية الحدود اللبنانية من هؤلاء الإرهابيين, وضربات الجيش السوريفي أراضيه ضد داعش هي قراره, في حين أن الجيش اللبناني لن ينسق ولا يعمل مع الجيش السوري".

وتسلم الجيش اللبناني صواريخ ذكية من الولايات المتحدة الامريكية استعداداَ لشن معركته ضد (داعش) في جرود القاع وراس بعلبك, بحسب ماكشفته صحيفة (الديار) اللبنانية.

ويستعد الجيش اللبناني لاكمال معركته ضد تنظيم "داعش" في باقي جرود عرسال, الا ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله خير التنظيم مؤخرا بين الميدان والتفاوض.

وشهدت عرسال على الحدود اللبنانية - السورية عمليات عسكرية شرسة , حيث حقق "حزب الله" تقدما كبيرا في المنطقة, قبل الشروع في التوصل لاتفاق مع "جبهة النصرة" تقضي بخروج مقاتليهم من المنطقة باتجاه سوريا.

أما بالنسبة إلى زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن دمشق، نقلت المصادر السياسية عن الحريري قوله إنها "زيارة لا تمثل الدولة وإنه ليس مكلفاً بمهمة من مجلس الوزراء فـ "حزب الله" يحارب في سوريا ومسؤولوه يتنقلون فيها باستمرار ويعيشون في سوريا".

وتحدثت صحيفة (البناء) اللبنانية في وقت سابق من الشهر الجاري ان وفدا وزاريا لبنانيا موسعا سيزور سوريا قريباَ, بموافقة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وتاتي الزيارة بالرغم من موقف رئيس الوزراء سعد الحريري المعارض للنظام السوري على خلفية الازمة السورية , وسط انقسام سياسي حاد بين الأطراف اللبنانية وبخاصة حول الملف السوري.