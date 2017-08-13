كشفت منظمة الهجرة العالمية, يوم الاحد, ان عدد النازحين السوريين اللذين تمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية وصلوا إلى نحو 600 ألف سوري, وذلك منذ بداية العام الجاري

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون قولها ان "84 بالمئة من العائدين إلى ديارهم في العام الجاري هم نازحون داخليا، فيما عاد 16 بالمئة من تركيا ولبنان والأردن والعراق".

واشارت المنظمة ا لان " 67 بالمئة من العائدين منحدرون من محافظة حلب , اما بخصوص حالات العودة، فلا توجد دلائل على أنها كانت طوعية وآمنة أو لفترة كافية".

وبينت انه "رغم أن موجة العودة هذه تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الحرب في سوريا، فإن عدد النازحين والمهاجرين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم العام الجاري، يفوق عدد العائدين، إذ بلغ 808.6 ألف شخص".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين اعلنت منذ نحو شهرين ان حوالي نصف مليون نازح سوري عادوا إلى ديارهم هذا العام، معظمهم من الداخل.

يذكر ان عدد العائدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري قريب من عدد العائدين خلال العام الماضي كله، والبالغ نحو 685 ألف شخص.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار تجاوز 5 مليون لاجئ العدد الأكبر منهم في تركيا، في حين أسفرت الحرب المستمرة لسنة سابعة على التوالي عن نزوح حوالي 5.6 مليون سوري داخل البلاد، الى جانب أكثر من مليون مهاجر ولاجئ لجأووا الى الاتحاد الأوروبي ، قادمين بحرا من تركيا إلى اليونان.