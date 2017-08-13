عبور سهل لبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بافتتاح منافسات كأس ألمانيا اخبار الرياضة شارك

لم يواجه حامل اللقب بوروسيا دورتموند والبطل القياسي بايرن ميونيخ أيّ صعوبة تذكر في طريقهما للفوز في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم .

وفاز دورتموند على مضيفه رايلازين ارلين 4 - صفر بعد تألق لافت من المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) بجانب تسجيل الإسباني مارك بارتا هدفاً.



وهزّ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الشباك في مناسبتين وأضاف الفرنسيين كينغسلي كومان وفرانك ريبيري وماتس هوميلز ثلاثة أهداف ليقودوا بايرن لاكتساح مضيفه كيمنيتس 5 - صفر.



كما صعدت أربعة أندية من البوندسليغا إلى الدور الثاني ويتعلق الأمر بماينز وفرايبورغ وكولون وآينتراخت فرانكفورت لينضموا إلى باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ اللذان حجزا مقعديهما في الدور الثاني الذي تقام قرعته في 20 آب/اغسطس الجاري.



وفاز ماينز على مضيفه هانزا ليونيبورغ 3-1 وكولون على مضيفه ليهير تيورنيرشافت 5 - صفر وآينتراخت فرانكفورت على مضيفه إيرندتيبروك 3 –صفر وفرايبورغ على مضيفه جيرمينيا هالبرستيد 2-1. سيريانيوز 2017-08-13 00:22:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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