السويسري فيدرر يبلغ النهائي مواصلاً زحفه بثبات نحو لقب دورة مونتريال اخبار الرياضة شارك

بلغ السويسري روجيه فيدرر المباراة النهائية من دورة مونتريال الكندية في كرة المضرب، بفوزه على الهولندي روبين هازه 6-3 و7-6 (7-5) .

ويلتقي فيدرر المصنف ثالثاً عالمياً في الوقت الحالي في النهائي الألماني ألكسندر زفيريف الرابع أو الكندي الصاعد دينيس شابوفالوف اللذين يلتقيان لاحقاً.



ويبحث فيدرر في مونتريال عن لقبه السادس في سنة 2017 التي شهدت عودته بقوة إلى المنافسات بعد غيابه عن النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.



وتشكل دورة مونتريال المقامة على ملاعب صلبة، إحدى الدورات التحضيرية لآخر البطولات الكبرى، وهي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، والمقررة أواخر الشهر. سيريانيوز 2017-08-13 00:40:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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