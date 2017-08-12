دراما الدوري الانكليزي مستمرة بتعادل مثير بين ليفربول وواتفورد اخبار الرياضة شارك

اقتنص واتفورد تعادلاً ثميناً من ضيفه ليفربول 3-3 في مباراة دراماتيكية من المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي.

وسجل لواتفورد الإيطالي ستيفانو أوكاكا 8، الفرنسي عبدالله دوكوري 32، والأوروغوياني ميغيل أنخيل بريتوس 90+3، أما أهداف الريدز فسجلها السنغالي ساديو ماني 29، البرازيلي روبرتو فيرمينو 55 من ركلة جزاء والمصري محمد صلاح 57.



بعد شوط أول عادي جداً من قبل ليفربول، انتفض لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب في الثاني وأدركوا الموقف بسبب تألق المصري محمد صلاح وظهور بوادر ثنائي يتشكل مع البرازيلي فيرمينو.



ولكن في الدقائق الأخيرة ومع خروج صلاح تراجع ليفربول وانحسر دفاعياً فتلقى هدف التعادل.



وللمرة الأولى يفشل ليفربول في الفوز في مباراته الافتتاحية بالموسم منذ موسم 2012-2013.



ويبدو أن الموسم الحالي مبشر من ناحية الأهداف وشدة المنافسة بعد مباراة لاهبة أمس فاز فيها أرسنال على ليستر 4-3. سيريانيوز 2017-08-12 18:32:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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