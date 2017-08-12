بلغ السويسري روجيه فيدرر الدور نصف النهائي لدورة مونتريال الكندية في كرة المضرب، سادس دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه بمجموعتين في نصف النهائي على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.

وتفوق فيدرر المصنف ثانياً في الدورة، على منافسه الإسباني المصنف 12، بنتيجة 6-4 و6-4، في مباراتهما ضمن الدور ربع النهائي التي أقيمت ليل الجمعة بتوقيت كندا.



وهيمن السويسري المصنف ثالثاً عالمياً، والذي احتفل هذا الأسبوع بعيد ميلاده السادس والثلاثين، بشكل صريح على المباراة، فحقق خمسة إرسالات ساحقة "آيس" وارتكب خطأين مزدوجين فقط على الارسال، وأحرز 81 بالمئة من نقاط إرساله الأول.



كما فرض فيدرر إيقاعه الشبكة، وفاز بـ 21 نقطة من 25 محاولة.



ويبحث فيدرر في مونتريال عن لقبه السادس في سنة 2017 التي شهدت عودته بقوة إلى المنافسات بعد غيابه عن النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة. ويشمل رصيد فيدرر من الألقاب هذا الموسم بطولتين من البطولات الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية) ما ساهم في تعزيز رقمه القياسي في ألقاب "الغراند سلام" (19 لقباً حالياً)، ولقبين في دورات الماسترز (ميامي وأنديان ويلز الأميركيتين).



ويلاقي السويسري في نصف النهائي الهولندي روبن هازه الفائز في ربع النهائي على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 4-6، 6-3 و6-3.



وتجمع المواجهة الثانية في نصف النهائي بين لاعبين شابين هما الكندي دينيس شابوفالوف والألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا.