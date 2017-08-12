ضبطت الجهات المختصة القبض شاحنة وسيارتين على متنها عشرات السوريين بسبب دخول البلاد خلسة, فيما القت القبض على سوري بجرم تعاطي مخدرات وتسهيل دعارة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "دورية تابعة لشعبة جمارك شتورا أوقفت شاحنة تحمل 34 شخصا من التابعية السورية كانوا قد ادخلوا خلسة الى لبنان، وذلك بعد مطاردة وإطلاق نار".

وفي سياق متصل, اشار بلاغ صادر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى ان قوى الامن ضبطت سيارتين في بلدة الصويري البقاعية,وعلى متنهما 26 شخصا من التابعية السورية، بينهم عدد من الأطفال، كانوا قد دخلوا خلسة إلى لبنان، فيما لاذ السائقان بالفرار إلى جهة مجهولة".

من جهة اخرى, افادبلاغ من قوى الامن اللبناني انه تم توقيف سوري في منطقة جزين بتهمة الانضمام لشبكة تقوم بتعاطي المخدرات وتسهيل دعارة.

وتم ضبط بحوزة الشبكة كمية من الكوكايين وحشيشة الكيف ومبلغ مالي موضوع تسهيل دعارة وشراء مخدرات, بحسب البلاغ.

وكانت مخابرات الجيش في الهرمل نفذت الخميس الماضي مداهمة في بلدة القصر الحدودية، والقت القبض على السوري حيان العموري 33 سنة وهو من مروجي المخدرات وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حشيشة الكيف والكوكاين والكبتاغون مجهزة للترويج .

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.