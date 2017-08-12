واصل سعر الذهب، يوم السبت، ارتفاعه وذلك بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر له, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18900 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ21 بـ18900 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ16200 ليرة.

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ويعود ارتفاع السعر محلياً نظرا لارتفاع سعر الأونصة عالميا، حيث وصلت الى 1290 دولار.

وكان سعر غرام الذهب عيار الـ21وصل يوم الخميس الماضي الى ـ18800 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ16115 ليرة.

ويشهد سعر الذهب محلياً في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار، وسط تقلبات طفيفة، وخاصة بعد ربط سعره بسعر صرف الدولار الرسمي، بعد أن كانت الجمعية تعتمد سعرا وسطياً بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.