كشفت صحيفة (الديار) اللبنانية, يوم السبت, ان الجيش اللبناني تسلم صواريخ ذكية من الولايات المتحدة الامريكية استعداداَ لشن معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في جرود القاع وراس بعلبك.

واوضحت الصحيفة ان " الجيش اللبناني أكمل تحضيراته العسكرية واللوجستية لبدء المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في جرود القاع ورأس بعلبك".

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واشارت الى ان "الجيش سيبدأ الاثنبن المقبل المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي في جرود القاع وراس بعلبك وصولاً إلى وادي حميد وخربة داوود".

وبحسب الصحيفة, فان "المعركة ستكون إبادة داعش من المنطقة وتحرير الارض اللبنانية، فيما الجيش السوري وحزب الله سيخوضان المعركة من الاراضي السورية في وقت واحد".

ويستعد الجيش اللبناني لاكمال معكرته ضد تنظيم "داعش" في باقي جرود عرسال, الا ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله خير التنظيم مؤخرا بين الميدان والتفاوض.

وشهدت عرسال على الحدود اللبنانية - السورية عمليات عسكرية شرسة , حيث حقق "حزب الله" تقدما كبيرا في المنطقة, قبل الشروع في التوصل لاتفاق مع "جبهة النصرة" تقضي بخروج مقاتليهم من المنطقة باتجاه سوريا.

ولايزال تنفيذ الاتفاق متعثرا بخصوص خروج مسلحي "سرايا اهل الشام" والنازحين من جرود عرسال على الحدود اللبنانية - السورية إلى منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق, الذي كان مقرراَ اليوم.