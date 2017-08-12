تمكن الجيش النظامي من استعادة السيطرة على 3 قرى في عمق البادية من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بعد تنفيذ عملية إنزال جوي .

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها بنجاح في عمق البادية ونفذت عملية إنزال جوي ليلي بعمق 20 كم خلف خطوط تنظيم “داعش” جنوب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص”.

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وأشار المصدر إلى أن العملية أسهمت في "تأمين تقدم وحدات الجيش والقوات الرديفة لمسافة 21 كم والسيطرة على خربة مكمان وبلدة الكدير والتقدم لمسافة 12 كم جنوب شرق الرقة والسيطرة على قرية بير الرحوم ".

وجاءت العملية بالتزامن مع اعلان الجيش النظامي عن سيطرته بشكل كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" بريف حمص الشرقي

وتتابع قوات الجيش في محافظة حمص تقدمها من أجل الالتقاء مع القوات القادمة من اتجاه الرقة، مما سيتيح لها محاصرة مجموعة كبيرة من مسلحي "داعش" في محافظات حمص والرقة وحماة.