أفاد مصدر عسكري, يوم السبت, باستعادة الجيش النظامي السيطرة على مدينة السخنة بشكل كامل اخر معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بريف حمص الشرقي.

وأشار المصدر, بحسب وكالة الانباء (سانا), الى ان "وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة بعد القضاء على أعداد من “داعش”.

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وكان الجيش النظامي طوق منذ ايام مدينة السخنة من ثلاثة اتجاهات, وسط معارك مع "داعش".

وتقع مدينة السخنة شمال شرقي مدينة تدمر التاريخية الخاضعة لسيطرة النظام، كما تبعد نحو 50 كيلومترا من حدود محافظة دير الزور التي تقع بالكامل تقريبا تحت سيطرة الدولة الإسلامية.

وكان الجيش النظامي شن منذ ايام حملته العسكرية ضد (داعش) في ريف حمص, حيث تمكن من السيطرة على مجموعة تلال, ليصبح على مشارف مدينة السخنة.

ووسع النظامي في الآونة الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق بريف حمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال في تدمر, بعد معارك مع "داعش".