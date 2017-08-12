بداية نارية لأرسنال بفوز مثير أمام ليستر سيتي في افتتاح مباريات الدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

قص أرسنال شريط الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي 4-3

وجاءت المباراة مثيرة منذ صافرة البداية حيث افتتح أرسنال التسجيل بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر الوافد الجديد الفرنسي ألكسندر لاكازيت (2)، ثم ردّ ليستر بهدف في الدقيقة 5 عبر الياباني شينجي أوكازاكي وتقدم قبل الوصول إلى نصف الساعة الأول عبر جيمي فاردي، لكن داني ويلبيك خطف التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



وبدا ليستر في طريقه لتحقيق فوزه الأول ضد أرسنال في آخر 22 مواجهة مع الأخير في الدوري الممتاز عندما تقدم في الدقيقة 56 عبر فاردي مجدداً.



وحافظ ليستر على تقدمه حتى الدقائق السبع الأخيرة قبل أن يقول البديلان الويلزي آرون رامسي والفرنسي أوليفييه جيرو كلمتهما بهدفين في غضون ثلاث دقائق، لينال الفريق اللندني شرف أن يكون صاحب الفوز في أول مباراة افتتاحية لدوري النخبة (الممتاز أو الدرجة الأولى) يوم الجمعة منذ انطلاق البطولة قبل 129 عاماً.



كما حقق فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر فوزه الثاني فقط في مبارياته الافتتاحية الثماني الأخيرة. سيريانيوز 2017-08-12 01:28:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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