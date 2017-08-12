حسمت الفليبين مباراتها مع العراق 84-68 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا الـ29 في كرة السلة التي يستضيفها لبنان حتى 20 آب الجاري.

وحاول المنتخب العراقي أن يحقق المفاجأة الثانية في المجموعة بعد تلك التي حققها في الجولة الأولى على حساب قطر، إلا أنّه انهار في الربع الثالث ما مكن الفليبين من حسم المباراة وصدارة المجموعة وبالتالي التأهل مباشرة إلى ربع النهائي.



وفي المجموعة عينها، باتت آمال قطر في بلوغ ربع النهائي شبه معدومة بعدما منيت بخسارتها الثانية على التوالي وجاءت على يد الصين حاملة اللقب بفارق 25 نقطة 67-92.



واستعادت الصين توازنها بهذا الفوز وعوضت الخسارة أمام الفليبين بفضل تألق اي لون غيو (30 نقطة بينها 5 رميات ثلاثية) وجين لي (13 نقطة) وبينغ زهو (12 نقطة).



وضمنت إيران إلى حد كبير بطاقتها إلى الدور ربع النهائي بعدما حققت فوزها الثاني تواليا، وهذه المرة على حساب سوريا 87-63 ضمن المجموعة الأولى.



وسيطرت إيران على المجريات في ظلّ الفوارق الفنية الكبيرة التي خولتها التفوق بوضوح في الربعين الأولين حيث وصل الفارق إلى 20 نقطة مع انتصاف المباراة.



وفي المجموعة عينها، تخطى منتخب الأردن نظيره الهندي بفارق 7 نقاط 61-54، محققاً فوزه الثاني الذي يضمن بلوغه الدور الإقصائي المؤهل إلى ربع النهائي على الأقل.