واصل ليون بدايته القوية بفوزه 2-1 على مضيفه رين، بنتيجة 2 ـ 1، وأكد تروا بدايته القوية هذا الموسم وانتزع فوزاً غالياً 2 - 1 من مضيفه نيس في افتتاح مباريات المرحلة الثانية بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان دياز قد أحرز هدفين، صنع ديباي أحدهما لحساب ليون في الجولة الأولى من المسابقة أمام ستراسبورج.



وزار ديباي الشباك الليلة، بتسجيل الهدف الأول لليون في شباك رين في الدقيقة 57 من كرة ثابتة أمام خط المنطقة.



وأضاف دياز، الهدف الثاني من رأسية رائعة إثر كرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 74، قبل أن يقلص رين النتيجة في الدقيقة 84 عبر بنجيامين بوريجو، من كرة ثابتة.



ورفع ليون بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المسابقة في حين توقف رصيد رين عند نقطة واحدة، من تعادله في الجولة الأولى أمام تروا (1-1).



ورفع تروا رصيده إلى أربع نقاط فيما ظل رصيد نيس خالياً من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أداما نياني بهدف لتروا في الدقيقة 53.



وتعادل الحسن بليا بهدف لنيس في الدقيقة 63 من ركلة جزاء ولكن سيف الدين خاوي أحرز هدف الفوز الثمين لتروا في الدقيقة 85 .