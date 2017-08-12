حقق تشرين فوزا صعبا على مضيفه الاتحاد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم على ملعب رعاية الشباب بحلب.

سجل هدف المباراة باسل مصطفى ليرفع تشرين رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الجيش بفارق نقطة والذي تنتظره يوم غد مباراة مهمة أمام الفتوة وعينه على الفوز لتتويجه بطلا للدوري هذا الموسم أما الاتحاد فبقي رصيده عند النقطة 49 في المركز الرابع.



وانتهى لقاء الجزيرة مع المحافظة الذي جرى في ملعب تشرين بدمشق بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين سجل للجزيرة ناطق يوسف من ركلة جزاء وعهد السلق خطأ في مرماه وللمحافظة مقداد سواده وهاني الدهان ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده فيصبح رصيد المحافظة 37 نقطة في المركز السابع والجزيرة الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى إلى 20 نقطة في المركز قبل الاخير.



وفي حماة وعلى ملعبها البلدي حقق الطليعة فوزا مهما ومستحقا على ضيفه المجد بهدفين مقابل هدف سجل للطليعة مروان صلال وعبد الله فاخوري وللمجد إياد عويد ليرفع الطليعة رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس والمجد بقي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.