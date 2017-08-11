أصدرت محكمة ألمانية، يم الجمعة، أحكاما بالسجن في حق ثلاثة مهربين سوريين بعد وفاة 13 لاجئا غرقا في البحر خلال تهريبهم.

وذكرت وسائل اعلام ألمانية، أن المحكمة في مدينة تراونشتاين الألمانية اصدرت أحكاما بالسجن على المتهم الرئيسي (27 عاما) بالسجن أربعة أعوام لتنظيمه عملية تهريب مهاجرين، وعلى مساعده (24 عاما) بالسجن عامين ونصف عام لتهريب مهاجرين أدى إلى الموت.

وحكم على المتهم الثالث (34 عاما) بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وكان ينشط في برلين لجمع أموال للمجموعة.

وشارك السوريون الثلاثة بين شهر حزيران وتشرين الثاني 2015، في تنظيم ست عمليات عبور بواسطة زوارق هوائية بين أزمير على الساحل التركي وجزيرة ليسبوس اليونانية، وخلال إحداها اصطدم زورق كان يقل 46 شخصا بسفينة شحن فقضى 13 شخصا غرقا بينهم أطفال.

وكانت محكمة ألمانية في مدينة إيسن اصدرت شهر تموز الماضي، قرارا بالسجن المؤبد بحق لاجئ سوري أقدم على قتل مواطنه, بسبب خلاف على 200 يورو

يشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز